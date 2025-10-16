2023年まで、アンジェ・ポステコグルーがセルティックの監督を務めていた。今度はその宿敵レンジャーズに、ポステコグルーと同じく横浜F・マリノスをJ１制覇に導いた経歴を持つ、ケヴィン・マスカットがやって来るかもしれない。セルティックと共にスコットランド２強の一角を占めるレンジャーズは10月６日、ラッセル・マーティン監督との契約を解除した。マーティンは、イングランドのスウォンジーやサウサンプトンを経て、今