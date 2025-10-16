今年５月、建設機械を盗品であると知りながら解体したなどの疑いでロシア国籍の男ら４人が逮捕されました。組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、ロシア国籍のドウレンコ・アレクセイ容疑者（５８）ら４人です。警察によりますと、アレクセイ容疑者らは今年５月、大阪府和泉市で高所作業車の２台を盗品であると知りながら解体したなどの疑いがもたれています。４人は高所作業車を狙った窃盗グループのメンバーとみ