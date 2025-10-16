ホストクラブの女性客を性風俗店に紹介し働かせたとして、自営業の男ら４人が逮捕されました。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市の自営業・草本竜世容疑者（２９）ら４人です。警察によりますと、草本容疑者は元ホストの男と共謀し、去年２月から１０月にかけて１０代から２０代の女性２人を性風俗店に紹介し、働かせた疑いがもたれています。女性らはホストクラブの利用客で、売掛金を返済させるために元ホス