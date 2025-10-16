静岡市内の百貨店の屋上に完全予約制のバスケットボールパークがオープンしました。 【写真を見る】百貨店屋上にバスケットボール用の完全予約制コート「バスケパークroof」オープン＝静岡伊勢丹 静岡伊勢丹の屋上に新たにオープンしたのは、3人制バスケットコート2面を備えたバスケパークroof（ルーフ）です。 10月11日に開かれたオープニングイベン