日本維新の会は、自民党との連立政権の発足を見据えた政策協議を１０月１６日午後から始めます。日本維新の会は１６日朝、両院議員総会を開いて自民党との連立政権樹立を見据えた政策協議をめぐる対応を、執行部に一任することを決めました。１６日午前、吉村洋文代表は…―――連立入りは決定的でしょうか？（日本維新の会吉村洋文代表）「きょうの午後３時から政策の協議を始めます」大阪市長を務める横山英幸副代表