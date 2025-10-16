2025年7月、車のマフラー部分を違法に改造した疑いで逮捕・送検されていた20代の会社員の男性について、静岡地方検察庁は10月14日付で不起訴処分としました。 【動画】大きな音を発するよう車のマフラー改造容疑で逮捕の25歳男性、不起訴処分「諸般の事情に鑑み」＝静岡地検 不起訴処分となったのは、静岡市葵区の会社員の男性（25）です。 男性は7月、保安基準を大幅に上回る大きな音を発するよう車のマフラӦ