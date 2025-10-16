雲仙市吾妻町の温泉神社で、五穀豊穣を祈願する「御神幸祭」が行われました。 しゃぐまと鬼の面を付けた踊り手たちが、笛や太鼓にあわせて舞い踊り五穀豊穣を祈願します。 雲仙市吾妻町の温泉神社で開催された秋の御神幸祭。 2年に一度行われていて、今年は6年ぶりに阿母名地区に伝わる「土手浮立」が奉納されました。 奉納の後は、約200人の みこし行列が町中を練り歩き、実りの秋に感謝しました。