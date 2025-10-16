２０２３年に大阪市浪速区で同居男性に熱湯をかけたうえ首を絞め、浴槽内の湯を吸引させ窒息死させた女（３１）について、大阪地裁は“未必の殺意”があったとして殺人罪の成立を認定。懲役１８年を言い渡しました。判決によりますと、谷口桃花被告（３１）は２０２３年４月、大阪市浪速区のマンションの自宅一室で、同居していた男性（当時３１）の胸や背中などに熱湯をかけたうえ、首をひも状の物で強く絞め、浴槽にためた湯