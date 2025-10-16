日本ラグビー協会は16日、日本代表を含むメンバーで構成される「ジャパンXV」のオーストラリアA代表戦（18日、大阪・ヨドコウ桜スタジアム）の登録メンバー23人を発表した。日本代表として昨季テストマッチ5試合に出場したFB矢崎由高（早大3年）が先発入り。矢崎は11日に関東大学対抗戦の筑波大戦に出場して2トライを決め、翌12日には宮崎市内で行われるジャパンXVの合宿への追加招集が発表されていた。ゲーム主将は、代表2キ