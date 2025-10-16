将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月16日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で第2局の対局中だ。注目の一戦は、佐々木八段の先手で角換わりの出だしとなった。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の第2局（生中継中）藤井竜王の連勝か、佐々木八段のシリーズ初勝利か。大注目の中で争われている七番勝負は、藤井竜王が防衛に成功した