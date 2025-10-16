お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョ（30）が15日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。超大物司会者をキレさせた過去の苦い思い出を語った。この日は“筋肉キャラ”で知られる俳優・武田真治、「コロコロチキチキペッパーズ」西野創人らとともに出演。西野が「本気でキレさせてしまったタレントさんとかいます？」質問すると、青木は「1年目の時に、某大物司会者A・Sさんの番組に出させても