国土交通省は、都市部の高齢者住宅を子育て向け住宅に再生させるモデル事業を、来年開始すると発表しました。増加する空き家の抑制と、住宅取得困難の解消を目的としています。この記事では事業の概要やメリット、懸念されているポイントを解説します。※画像はイメージ国土交通省の「住宅再生モデル事業」とは？ 来年開始するこちらの事業の概要を、わかりやすく解説します。○リフォーム費用を補助する制度高齢世帯の住宅を対象