【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）【映像】伊東純也が超精密クロスで決定機演出日本代表のFW伊東純也が、精密機械のようなクロスで決定機を演出。逆転ゴール直前に繰り出された高精度キックに、ファンが大興奮している。日本代表は10月14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦。2点ビハインドからMF南野拓実とMF中村敬