【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演が１５日、開幕した。相手国側の招待を受ける形で行う海外公演としては２００５年の米ラスベガス以来２０年ぶり１４度目の開催で、ロンドン公演は１９９１年以来３４年ぶり２度目。幕内力士ら４０人が取組を披露し、前回と同じ会場の「ロイヤル・アルバート・ホール」は興奮に包まれた。会場には約５４００人の観客が訪れ、「満員御礼」の垂れ幕が掲げられた。力士が投げを打ち合っ