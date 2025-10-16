16日の新潟県内は雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。夜遅くにかけて土砂災害や浸水などに注意・警戒が必要です。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定となり、午前中から広く雨となっている県内。【街の人は】「（雨は）嫌です、やっぱり。寒くなってきたので暖かいものにしようと思ってセーターにした」「靴が濡れてそのまま1日過ごさなきゃいけない