乃木坂４６の五百城茉央が１６日までに自身のＳＮＳを更新。インスタグラムに「いどうじかん」とだけつづると、列車内でのクローズアップショットを披露した。この投稿には「五百城ちゃん可愛い！」「可愛すぎて声出た」「茉央ちゃんの透明感すごっ」「画になりすぎだよ」「彼女感すごい」「ガチ恋」「一緒に旅したい」といったコメントが寄せられている。