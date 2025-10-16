◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）＝１０月１６日、栗東トレセン１０月１９日に京都競馬場で行われる秋華賞出走予定馬の共同会見が栗東トレセンで開かれ、エンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）に騎乗するクリストフ・ルメール騎手がメディアの質問に答えた。前走のオークス（９着）については「やっぱり距離が長すぎると思いますね。残念ながらいい結果を出すこ