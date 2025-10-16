アイルランドＴで重賞初制覇となったラヴァンダ（牝４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）はマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）への参戦を視野に調整されることになった。中村調教師が１０月１６日、明らかにした。東京盃で重賞３連勝を達成したヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は優先出走権を獲得したＪＢＣスプリント（１１月３日、船橋