ＤｅＮＡは１６日、ダヤン・ビシエド内野手が帰国したと発表した。今季途中に加入した助っ人は、４３試合に出場し打率２割５分９厘、２本塁打６打点。シーズン終盤の９月３０日ヤクルト戦（横浜）の初回に「左半腱（けん）様筋肉離れ」で緊急交代。１日に出場選手登録を抹消され、ＣＳに向けて調整を重ねていたが、間に合わなかった。ビシエドは球団を通じ「また日本でプレーができる機会を与えてもらい、とても感謝していま