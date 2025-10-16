錦江町で16日あさ火事があり、しました。 警察や消防によりますと16日午前7時すぎ、錦江町神川を通りかかった人から「家から煙が上がっている」と119番通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、木造平屋の空き家1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。 警察と消防で火事の原因を調べています。 ・ ・ ・