九州電力の川内原子力発電所1号機が、きょう16日から定期検査に入りました。 九州電力によりますと、川内原発1号機は16日午前2時半から出力を下げ始め、午前9時に送電を停止。およそ3か月間の定期検査に入りました。 午後1時ごろに原子炉を停止する予定です。 原発の定期検査は、法律で定められていて、川内原発は13か月ごとに行われています。 今回は、核燃料157体のうち、4分の1から3分の1を新しい燃料に取り替えます。 ま