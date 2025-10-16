静岡県警本部が入るビル静岡県警は16日、県西部の交番に侵入し、女性用トイレに設置した小型カメラで複数の女性を盗撮したとして、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、静岡南署の警部鈴木鉄三容疑者（45）＝同県焼津市＝を再逮捕した。「身に覚えがない」と容疑を否認している。再逮捕容疑は6月21日午後8時ごろ、掛川署管内の交番に侵入し、同月25日〜7月30日、交番2階の女性用トイレで小型カメラを使用し、