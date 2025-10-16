²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼«Âð¤ä°¦¸¤¤¿¤Á¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç°é¤Æ¤¿²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿¹©Æ£¡£¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡ÖÄí¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹­¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼êºî¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£2025Ç¯10·î4Æü¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç°¦¸¤