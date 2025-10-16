提供：国立天文台 2025年1月に発見されたLemmon彗星（レモン彗星）が、10月下旬から11月上旬にかけて観察の好機を迎える。国立天文台によると、最も明るくなる時期の等級は3～4等程度と予想され、条件が良ければ肉眼での観察も期待できる。カメラで彗星の姿を捉えるチャンスとなりそうだ。 レモン彗星は2025年1月に、米アリゾナ州のLemmon山天文台で発見された。当初はそれほど明るくならないと予想されていたが、8月