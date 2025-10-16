ジーエヌアイグループは３日続伸している。同社は１６日午前９時ごろ、米子会社ジャイア・セラピューティクス＜GYRE＞がじん肺治療を新たな適応症とするクラス１．１の新薬「ピルフェニドン」の第３相臨床試験における被験者登録が完了したと発表した。ジーエヌアイによると、じん肺は持続的な炎症と肺組織への線維化を引き起こし、時間の経過とともに過剰な瘢痕形成が進むことでびまん性線維化や不可逆