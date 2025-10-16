「運動しても下半身だけ痩せない」「太もものたるみが気になる」とお悩みの方におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ハムストリングスエクササイズ】。太ももの裏にある“ハムストリングス”を鍛えることで、脚の引き締めはもちろん、ヒップアップ効果も期待できます。ポイントは“裏ももを意識して動かす”こと。習慣化すれば、太もも−３cmも夢じゃないですよ！🌼下半身のシルエットが変わる！１日１分【お腹