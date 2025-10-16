彼氏からきちんと愛されているのかを確認したくなる瞬間ってあるはず。そこで今回は、好きな気持ちがないとできない男性が見せる「本命確定行動」を紹介します。気持ちを常に汲み取ろうとしてくれる彼氏があなたの気持ちを常に汲み取ろうとしてくれるなら、まさに本命確定行動と言えます。きっとあなたの発言にきちんと耳を傾けますし、発言内容と普段の言動とを比較して「彼女はこんな風に考えているんだろうな」と判断しようとし