コアユニット DSLR XL50 RST 株式会社エツミは、Shimodaブランドのバックパック向けのインナーボックスを10月15日（水）に発売した。サイズによっては超望遠レンズの収納も可能。 新製品は、カメラ用バックパック「Shimoda Action X」シリーズに収納するための「コアユニットRST」シリーズ。3サイズが投入された。 いずれも従来のリアとサイドアクセス（RS）に加えて、トップアクセス（T）にも対応。