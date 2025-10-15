「怒らせたら嫌われるかも」「重いと思われたくない」などと感じて、彼の顔色ばかり見ていませんか？一見“思いやり”に見えるその行動、実は“自己犠牲恋愛”の始まりのサインです。そこで今回は、そんな“自己犠牲恋愛”から抜け出す方法を紹介します。自分の気持ちより「彼の都合」を優先する「彼が忙しいって言ってるから」「きっと彼は疲れてるから」と、会いたい気持ちを押し殺していませんか？思いやることは大切ですが、い