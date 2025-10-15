男性は浮気すると証拠を見せないように完璧に隠し通そうとするものですが、実際は完璧に隠すことなんてできないもの。そこで今回は、男性が無自覚に晒す「浮気中の証拠」を紹介します。離れたところでスマホを操作するスマホを操作する時にわざわざ離れたところということが多いなら要注意で、おそらくスマホの画面を見られたくないということ。なので、通話やLINEの履歴をチェックすることができるなら、連絡先が明らかに女性だっ