マッチングアプリで出会いを探す際、「やり取りは続くのに、なんだか違和感」「この人、本気で私に興味あるの？」と感じらことありませんか？恋愛目的を装いながら、実は“遊び目的”の男性も少なくないのが現実。そこで今回は、マッチングアプリで男性の“誠実度”を見極める方法を紹介します。返信は早さよりも“中身”に注目誠実な男性は、質問に丁寧に答えたり、あなたの話を覚えていたりなど、返信スピードよりも内容の濃さを