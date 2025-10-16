ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「今年日本に上陸ステーブルコイン」。経済部・民間キャップの後閑駿一記者が解説します。◇◇◇"ステーブルコイン"という言葉、耳慣れない方も多いと思いますが、「ステーブル」とは、英語で「安定した」という意味で、法定通貨などで資産を担保して、その価値を安定させるように設計された電子決済手段の1つとして、いま、世界で広がっているんです。■ステーブル