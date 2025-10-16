全日本プロレスは１５日、都内で記者会見を開き、２２日の後楽園ホール大会で対戦する三冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）と挑戦者の潮崎豪（４３）が出席した。潮崎は９月末でノアを電撃退団し、約１０年ぶりに全日本マットに帰還。ただ、前回全日本を退団する際、潮崎とユニットを組んでいた宮原は世界タッグ王座返上を余儀なくされた遺恨があるだけに「（団体を）出たり入ったり、ベルトを返上したり、ユニットを野放しにする