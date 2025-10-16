俳優のファーストサマーウイカ（35）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。満員電車での苦労を語った。この日は「身長が大きい女子と小さい女子が大集合」とし、それぞれの「あるある」についてトークを展開した。ウイカは電車に乗った際の「あるある」だとして、「（吊革を掴んだ）背の高い人の脇がずっとここ（顔の前）にあって」と説明。「ずっと脇だな〜みたいなときツライ」と不快な思い