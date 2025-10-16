半姉にママコチャ、ソダシの2頭のG1馬がいる白毛馬マルガ（牝2＝須貝、父モーリス）がアルテミスS（25日、東京芝1600メートル）に向け、16日に1週前追い切りを行った。武豊騎手を背に坂路単走で4F54秒4〜1F12秒2をマークした。鞍上は「いい動きでした。状態としてはいいと思うし夏より落ち着きがありました」と好感触。同馬は7月12日の函館の新馬戦（芝1800メートル）でデビュー。単勝1・1倍の断然人気で1分48秒1の2歳