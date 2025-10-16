日本相撲協会が１６日、公式インスタグラムを更新。３４年ぶりのロンドン公演が開幕したことを伝え、会場の様子を投稿した。会場は前回と同じで、英国の音楽の殿堂と呼ばれるロイヤル・アルバート・ホール。横綱の大の里と豊昇龍を中心に紋付き袴姿の力士、行司らが土俵をグルッと囲んで挨拶する写真を添え「５日間のロンドン公演が始まりました。八角理事長による挨拶」と、伝えた。５日間のチケットはほぼ完売しており、５