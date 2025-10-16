福島、秋田両県で１５日夜から１６日朝にかけて、クマによる人的被害が相次ぎ、男女５人がけがをした。いずれも意識はあるという。福島県では１６日に３人が負傷した。午前２時半頃、喜多方市山都町相川の国道４５９号で、市内の６０歳代男性がクマにかまれるなどして顔や右手にけがを負った。喜多方署によると、現場は山あいの歩道で、男性はＪＲ山都駅方向に１人で歩いていたという。昭和村下中津川の村道では午前５時４０