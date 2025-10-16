中国に拠点を置くデバイスメーカーのHONORが「HONOR ROBOT PHONE」を2025年10月15日に発表しました。HONOR ROBOT PHONEには360度グルグル回転するジンバルカメラが組み込まれており、非常に独特な見た目に仕上がっています。HONOR ROBOT PHONE Users Wish Plan - HONOR Globalhttps://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone/Introducing the HONOR ROBOT PHONE - YouTubeHONOR ROBOT PHONEの背面はこんな感じ。パッと見た