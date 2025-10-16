戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。広島に投下された原爆で無念の死を遂げた元宝塚俳優の園井恵子さん。ふるさと岩手県では、彼女の存在を語り継ぎ、平和の尊さを紡いでいこうとしています。元タカラジェンヌ森奈みはるさん「ふるさと、甘く懐かしい言葉です。岩手県は第一のふるさと。宝塚は今住んでいながら、心のふるさとなのです」先月、岩手県岩手町で開かれたイベントに森奈みはるさんら3人の元タカラジェン