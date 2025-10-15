東京駅のグランスタ東京店（改札内）1店舗のみの、レアなお土産として有名な進化系ポテトチップスのお店「じゃがボルダ（JAGA BOULDE）」。秋にピッタリのさつまいも商品『炙りおさつチップス』発酵バター味を紹介します。東京駅を利用する人は要注目のお土産です。風味が広がるおさつチップス東京駅のじゃがボルダは、Calbee＋と東京ばな奈がコラボレーションした日本で唯一のお店。さつまいも商品『炙りおさつチップス』は、和食