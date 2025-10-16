元「モーニング娘。」の加護亜依が１５日深夜放送の「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演した。この日の放送では、ゲストが日々の仕事や生活の中で反省したことを発表。２００７年に２度目の未成年喫煙が発覚し事務所から解雇された加護は「この企画のために十何年間やってきました。人生の半分が反省です」と自虐で笑いを誘った。現在２児の母である加護は「私がちゃんと学校に通えていなかったので、『こうしてほ