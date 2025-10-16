倍賞千恵子と木村拓哉が共演する山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』より、キャスト・スタッフ陣のこだわりが詰まったメイキング写真と撮影現場レポートが解禁された。【写真】映画『TOKYOタクシー』メイキング写真をイッキ見！山田洋次監督の91本目の作品となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に、昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変化する大都市＜東京＞を舞台