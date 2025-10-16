りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONバスケットボールのBリーグは15日、第3節が行われ、越谷アルファーズが敵地で横浜ビー・コルセアーズに72-70で勝利した。開幕5戦目にして待望の初勝利。大卒ルーキーの菅原佳依（すがわら・かい）がB1では自身初の2桁得点を挙げる一方、後半の勝負どころでは40歳の主将・喜多川修平が輝きを放った。指揮官は若手とベテランの相乗効果を称えた。苦しみながら、ようやく初勝利を手にした