星屑スキャットのカバーアルバム『Kaleidos』のジャケット写真、全収録曲を公開した。グループ結成以来、約1000曲以上の流行歌を唄ってきた星屑スキャットが、時代やジャンルを超えて、今聴かせたい、歌い継ぎたい14曲。変幻自在な色彩とスタイルで奏でる初のカバーアルバムが完成。CDのブックレットには、メンバー自らによる楽曲解説が掲載される。▲ジャケット『Kaleidos』CD発売日：2025年11月23日(日)品番：EACD-5012［CD］