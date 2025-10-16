マーゴット・ロビーとコリン・ファレルがダブル主演を務める映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』（12月19日公開）より、日本版予告＆ポスターが解禁。併せて、サウンドトラックを担当した作曲家・久石譲のコメントが到着した。【動画】久石譲が初のハリウッド作品で手掛けた楽曲解禁！『ビューティフル・ジャーニー』日本版予告豪華キャストで贈る本作は、大切な人と観たくなるファンタジック・ヒューマンド