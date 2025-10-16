テレ東にて毎週金曜よる８時に放送中の『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』。明日、10月17日、翌週の24日、そして翌々週の31日と3週連続で10月期ドラマ９『コーチ』主演・唐沢寿明をはじめ倉科カナ、犬飼貴丈がゲスト出演します。「そこんトコロ」には、あらゆる「オタッキーさん」登場！その驚きの実態を学んだあとに、主演・唐沢寿明演じる向井がコーチとなり若手刑事を指導していくドラマ9「