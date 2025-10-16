Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè10ÃÆ¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ8¥õ½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¿åÃå¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®È¯Çäµ­Ç°Âè2²óÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ÏÅÄ¤Ï2017Ç¯¡¢¤±¤ä¤­ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï