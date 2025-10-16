元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴の退団後初のコンサート『Flare』のメインビジュアルとコメント映像が公開。8月10日の退団以降、久しぶりの動く礼の姿に、SNSでは「美しい」「素敵すぎる」と歓喜の声が上がっている。【動画】久しぶりの動く礼真琴の姿！『Flare』コメント映像今回メインビジュアルが公開された『Flare』は、12月10日に東京国際フォーラム ホールAで、12月13日〜14日に梅田芸術劇場メインホールで開催