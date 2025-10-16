※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。 ■殺人犯の母が綴る孤独な“言い分”理解を超えた、愛の表現方法とは《つい、カッとなって》。殺人や傷害事件が報じられるときの《動機》は大概、それだ。「“カッとなって”は動機ではないですよね。なぜカッとなったのか、相手のどこにカッとなったのかというWhy？ が犯行動機なわけで。犯行を起こすまでの過程も、皆それぞれ違うのに、ニュースなどを観ている