◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）巨人は１６日、くふうハヤテ戦のスタメンを発表した。この日から「みやざきフェニックス・リーグ」のメンバーに再合流した石塚裕惺内野手が「１番・遊撃」で先発出場。期待のルーキーのプレーに注目が集まる。泉圭輔投手が先発マウンドに上がる。以下、巨人のスタメン。【巨人】１番・遊撃石塚２番・三塁門脇３番・中堅佐々木４番・一